LIVE F1 GP Austria 2024 in DIRETTA | Verstappen dominante in qualifica le Ferrari non brillano

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08 La nostradelle qualifiche del Gran Premio d’a Spielberg finisce qui. Grazie per averci seguito e restate con noi per tutte le analisi. 17.06 Leinvece non hanno svoltato: Sainz ottiene la seconda fila grazie al tempo cancellato a Piastri, Leclerc partirà dalla sesta posizione. Il rendimento il sabato sta diventando problematico e poi è difficile mettere una pezza con il passo gara, considerato che non c’è superiorità nei confronti delle altre scuderie. 17.04 Undavvero, basti pensare che l’olandese avrebbe fatto la pole anche con il tempo fatto registrare in Q2. Infinora gli avversari si possono solo accontentare dei piazzamenti. 17.03 Ecco quindi i tempi di questo Q3: 1 MaxRed Bull Racing 1:04.