Prevenzione contro gli incendi di bosco scatta il divieto di accensione di fuochi

(Di venerdì 28 giugno 2024) Estate, tempo digliboschivi. Torna così, come di consueto, l’ordinanza regionale che limita i rischi sul territorio. Entrerà in vigore il prossimo lunedì (1 luglio) per concludersi il 31 agosto, salvo proroghe dovute alle previsioni meteo. In questo periodo sono vietati su tutto il territorio regionale gli abbruciamenti di residui vegetali. Negli stessi due mesi è vietata anche qualsiasidi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Il mancato rispetto delle norme dicomporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia.