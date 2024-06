Tari 2023 Pisa la più cara d' Italia con una spesa di 545 euro a famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 - Ancora non sono disponibili i dati del 2024, perché i comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2024 per pubblicare le delibere, ma una cosa è certa. A parte qualche isolata eccezione, nel periodo 2018-lain Toscana è aumentata e a rimetterci sono le famiglie toscane, il cui carico fiscale è sempre più pesante. Soprattutto per quellene. Nella città della torre pendente, infatti, lo scorso anno si è pagato mediamente 545diffa sui rifiuti, calcolata su unadi quattro persone, che abita in un appartamento da 80 metri quadrati e ha un reddito Isee di 25mila. La media nazionale non arriva invece a 331e quella toscana si ferma a 347. I dati emergono dall'ultimo rapporto sulldel servizio politiche economiche, fiscali e previdenziali della Uil.