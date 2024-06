Isola 18 | l’opinione di Anelante sulla semifinale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladell’18, il reality condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti. A commentarla oggi per noi c’è, uno dei nostri più affezionati lettori: Lo ammetto. Questa edizione dell’è l’edizione di QUALUNQUE reality di QUALUNQUE epoca che ho seguito con meno interesse. Forse ho seguito più assiduamente, per più minuti e con più interesse persino il mitologico Survivor della Corbi, l’antesignano de L’dei Famosi (che durò quanto un moscerino della frutta in tangenziale e fu visto dai 4 gatti scampati alla medesima), e ne saprei parlare con più cognizione di causa e agio. Per rendere l’idea, l’unica traccia vagamente rilevante che ha lasciato questa edizione in me sarà il ricordo del porro raschiato via di Sonia Bruganelli.