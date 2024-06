Infiorata 2024 nelle Marche le foto più belle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ancona, 3 giugno– Successo per la domenica dei tappeti fioriti, sparsi nei vari borghi delle. L’del Corpus Domini anche quest’anno è stato un appuntamento per famiglie e persone di ogni età. Grande la partecipazione popolare alla realizzazione dei quadri artistici floreali, a cui hanno contribuito attivamente, petalo dopo petalo, associazioni cittadine, centinaia di volontari, adulti e bambini. Fioritura di Castelluccioe l’esplosione di colori, quando andare: guida per chi arriva dalle“Pennellate” di colori hanno acceso i centri storici di tutte le province marchigiane. Per fare qualche esempio: Castelraimondo (dove, per l’occasione, faceva tappa anche il Grand Tour dellee il tema è stato “Laudato sii”, con riferimento al Cantico delle creature e a San Francesco) e Corridonia in provincia di Macerata.