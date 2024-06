Il decreto salva-casa In arrivo le nuove regole per sanare i piccoli abusi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 – E’ entrato in vigore il 30 maggio, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il, che introduce importanti novità nel settore edilizio. Non si tratta di un condono peredilizi, ma mira a regolarizzare le irregolarità meno gravi. Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’obiettivo è "liberare" gli appartamenti bloccati da normative rigide, che ne impediscono ad esempio la vendita o l’accesso a mutui e sovvenzioni. Ilpermette disituazioni come modifiche a finestre, balconi, porte, verande, pareti e, in alcuni casi, intere stanze. "E’ però ancora presto entrare nei dettagli – spiega Stefano Calamai, geometra del collegio dei geometri di Firenze – perché dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Camera e Senato avranno i consueti 60 giorni per la conversione in legge.