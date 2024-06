ESCLUSIVA – Alberta Santuccio | A Parigi senza ansie e con il portafortuna di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Gli inizi, il difficoltoso passaggio tra i “grandi” e la forza di ritrovarsi per togliersi soddisfazioni importanti:si è raccontata a tutto tondo in un’intervistarilasciata a Sportface.it a pochi mesi dalle Olimpiadi di2024. Cresciuta in una famiglia di sportivi, l’atleta siciliana ha iniziato con la danza ma “non faceva proprio al mio caso” e, dato che il fratello aveva iniziato a praticare scherma, “ho iniziato anche io a fare le prime lezioni, avevo 7 anni. È grazie a lui che ho iniziato a praticare scherma”.ha iniziato dal fioretto, come da prassi soprattutto anni fa, portando avanti sia spada che fioretto fino all’età di 12 anni. “Facevo entrambe le gare e devo dire che anche nel fioretto me la cavavo abbastanza bene.