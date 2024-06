Addio alla chemioterapia Arrivano ottime notizie per la cura dei tumori al seno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) La pubblicazione dei risultati di uno studio su un farmaco di nuova generazione in grado di rivoluzionare ladeial, il Trastuzumab Deruxtecan – un anticorpo monoclonale – stanno aprendo le porte a profondi e positivi cambiamenti per il presente e il futuro delle cure oncologiche. Il medicinale, già disponibile, testato su un campione di donne affette da cancro metastatico, si è rivelato più efficace dellasia nel ridurre il rischio di morte, sia nel miglioramento dei tempi di sopravvivenza di alcune categorie di pazienti. E’ un risultato straordinario, se si pensa a quanto sia diffusa questa patologia. Ogni anno in Italia le nuove diagnosi sono circa 55.000. Con relativo ricorso alle sedute di, una procedura fortemente debilitante per l’organismo.