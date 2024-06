Friuli ancora in corso le ricerche dei 3 amici dispersi Sul posto le famiglie

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 2 giugno 2024)inledei 3. Sulsono giunte le. Impiegati anche i cani molecolari Proseguono ledei tre giovaninelle acque del fiume Natisone, in seguito ad una piena improvvisa. Nelle operazioni sono impiegati 40 Vigili del Fuoco: specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l’elicottero del reparto volo di Venezia. ”Nessuna novità. Sono stati usati anche i cani molecolari che hanno sede proprio a Orsaria sul fiume ma nulla…tristezza infinita”, scrive in post il sindaco di Premariacco Michele De Sabata in un aggiornamento sulle. ”Stiamo preparando unristoro per tutti i soccorritori al campo sportivo dove possano fermarsi a turno perché nessuno vuole mollare.