Percorsi straordinari da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio sostegno specifico | fino al 31 dicembre 2025 a cura di Indire Ecco il Decreto in Gazzetta

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 1 giugno 2024) IlLegge 31 maggio 2024, n. 71 Disposizioni urgenti in materia di sport, dididattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/e in materia di universita' e ricerca prevede all'art. 6 "Potenziamento deidi specializzazione per le attivita' dididattico agli alunni con disabilita'"le disposizioni. Ricordiamo che l'iter deve seguire l'iter parlamentare per essere trasformato in legge. L'articoloda 30 CFU percon tredial 31, adiilin. .