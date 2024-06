Ciga firma per un anno Poi per lui futuro da mister

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Ancora unda giocatore e come punto di riferimento nello spogliatoio, poi per lui – salvo colpi di scena attualmente impronosticabili (tipo una promozione in Serie A…) – si potrebbero aprire le porte per una carriera da allenatore. È questo ildi Lucarini che, assieme alla società ha già intavolato un discorso per chiarire quelle che sarle sue prospettive. L’annuncio del rinnovo fino al giugno del 2025 è atteso per la prossima settimana, quando anche Marcello Pizzimenti verrà presentato alla stampa e ai media nella nuova veste di direttore sportivo ‘titolare’, ma sulla questione non sembrano esserci dubbi. Per ‘’, 38 anni il prossimo 20 giugno, quello che inizierà tra poco più di un mese potrebbe quindi essere l’ultimo ritiro estivo di una carriera superlativa, fatta di 521 partite tra i professionisti, vissute con le maglie di Atalanta, Parma, Cagliari, Sambenedettese, Napoli, Siviglia, Crotone, Sampdoria e Reggiana dove siamo a quota 76 con 3 gol e 17 assist.