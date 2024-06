Terra Amara replica in streaming puntata serale del 31 maggio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Doppio appuntamentooggi, venerdì 24con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 664 e 665 trasmessi da Canale 5 in. Dopo la proposta di Fikret a Zeynep, i due annunciano pubblicamente il loro matrimonio. Abdulkadir, Betul e Vahap giungono al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera. Fikret e Zuleyha sono in Siria, decisi a trovare Betul e Abdulkadir per consegnarli alla giustizia. Trovata la casa in cui abitano, riportano in Turchia gli assassini di Hakan. .