Passaporti - Altroconsumo | Situazione migliorata ma procedure per tamponare emergenza

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Con le vacanze estive alle porte,ha verificato ladel rilascio e rinnovo del passaporto per gli italiani che si preparano ad andare all'estero. A distanza di 5 mesi dall'inchiesta di novembre, la. In questi ultimi mesi, dopo due anni di caos e disagi per i cittadini, sono stati adottati due provvedimenti che potrebbero dare una svolta al sistema di rilascio e rinnovo deirendendolo più veloce ed efficiente, l'agenda prioritaria e la possibilità, da luglio, di fare il passaporto anche negli uffici postali di tutta Italia per portare a un alleggerimento della pressione sulle Questure. "Si confermano comunque in generalesolo d'urgenza - sottolineano da- per provare ala, mentre sarebbe necessario per i cittadini poter contare su soluzioni strutturali e non sulla solita 'normalizzazione' dell'che scarica su tutti il costo di queste decisioni".