Juventus - senti Ravanelli | 'Dopo Allegri rivorrei Cont - ecco perché'

GdS - Zhang tra carica e saggezza: non si farà come il Milan. C'è pure un obiettivo personale - "Non c'è bisogno di motivarvi prima di un derby. Vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani (oggi, ndr) giocate per godervi la partita perché se ...fcinternews

Juventus, senti Ravanelli: 'Dopo Allegri rivorrei Conte, ecco perché' - Fabrizio Ravanelli dice la sua sulla panchina della Juventus. L'ex attaccante bianconero ha dichiarato a Pressing su Mediaset: "Se a fine stagione andasse via Allegri, io rivorrei Conte. Antonio è ...calciomercato

Pjanic sicuro: «Mi cercava anche il Psg, sono andato alla Juve e non ho rimpianti» - Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, parla così tra presente e passato in bianconero: le sue dichiarazioni Miralem Pjanic torna a parlare di Juve, e non solo, nella sua intervista al Corr ...juventusnews24