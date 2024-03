(Di lunedì 4 marzo 2024) "Mio fratello è stato ucciso in un posto bellissimo". Su una collina che sembra toccare il cielo, dove si vede il mare e si può gridare senza che nessuno ti senta, le urla restano soffocate nel cuore. Siamo sulla piana di Carini, vicino al confine con Torretta. Quassù un diciassettenne...

Fabio, lapidato a 17 anni per aver difeso una ragazza: "L'hanno massacrato come un animale e finito con una pietra di 18 chili". Fabio Ravanusa è stato ucciso a sassate dal branco per aver difeso una coetanea che era stata "abbordata" tra le parolacce ...today

La storia di Fabio, il diciassettenne ucciso dal branco a sassate per aver difeso una ragazza: Omertà, silenzi complici, indagini in salita. Il caso è stato risolto grazie alla tenacia del fratello-detective, che oggi racconta a Dossier la tragica fine del giovane lapidato a Carini nell'estate ...palermotoday