Inter-Fiorentina: gli ultimi precedenti in Serie A VIDEO (Di sabato 1 aprile 2023) Gli ultimi precedenti di Inter-Fiorentina, in campo per la 28esima giornata di campionato in Serie A. Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Glidi, in campo per la 28esima giornata di campionato inA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - Gazzetta_it : Inter, Inzaghi ha scelto: con Lukaku c’è Correa. Lautaro in panchina #InterFiorentina - sportli26181512 : Inter-Fiorentina: gli ultimi precedenti in Serie A VIDEO: Gli ultimi precedenti di Inter-Fiorentina, in campo per l… - marblackbluety : partita nel giorno del pesce d'aprile, di rientro dalle nazionali, contro la fiorentina e con correa titolare, cosa… -