Tiscali

Nel challenger di Nonthaburi, alla periferia di Bangkok (80.000 $ di montepremi sul veloce), sono in gara Stefanoe Gianluca(310 Atp) è stato sorteggiato al primo turno all'australiano Max Purcell (220), testa di serie numero 7.invece ha pescato al primo turno un qualificato. Le prime due teste di ...si ferma al secondo turno: il 27enne di Sanremo, n.63 del ranking, si prende la rivincita sul ... PROFUMO D'AUSTRALIA PER KARATSEV, n.86 del ranking, ripescato in tabellone come lucky ... Travaglia e Mager in gara a Nonthaburi in Thailandia Nel challenger di Nonthaburi, alla periferia di Bangkok (80.000 $ di montepremi sul veloce), sono in gara Stefano Travaglia e Gianluca ...