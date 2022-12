Osimhen e doppietta di Raspadori | il Napoli batte il Crystal Palace

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlvince la seconda amichevole in Turchiando ilper 3-1. Tre lampi azzurri illuminano un match caratterizzato dall’impervie condizioni climatiche. I gol per la squadra di Spalletti sono stati segnati nel primo tempo daal 34? e nella ripresa daal 29? e al 36?. Per gli inglesi la rete del temporaneo vantaggio è stata messa a segno nella prima frazione di gioco da Zaha al 32?. Partita – Segnano prima gli inglesi con Zaha dopo un bel contropiede alla mezzora. Poi è solo. Pareggio immediato diche supera due difensori con un “sombrero” in area e chiude in spaccata nell’angolo opposto. Nel secondo tempo entrae dimostra che ogni ruolo è buono ...

Il secondo tempo è tutto di Raspadori che sigla una doppietta, la seconda consecutiva, per il 3-1 finale. MARCATORI: 33' p.t. Zaha (C), 35' p.t. Osimhen (N), 19' s.t. Raspadori (N), 37' s.t. Raspadori (N).