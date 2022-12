Inghilterra ko | Francia in semifinale con il Marocco

Commenta per primo Intervistato da ITV dopo la sconfitta contro la, il centrocampista inglese Jude Bellingham , ha criticato il direttore di gara brasiliano Sampaio : 'L'arbitro, onestamente, non mi è sembrato bravo. Tutti possono avere una brutta partita, ...Le parole di Gareth Southgate, CT dell', dopo la sconfitta contro laal Mondiale 2022 in Qatar Gareth Southgate ha commentato la sconfitta della suanei quarti di finale del Mondiale contro la. PAROLE ...Come in tutto il mondo, anche nel capoluogo siciliano caroselli di tifosi marocchini scatenati per la loro nazionale. Il Marocco batte il Portogallo e accede, prima squadra africana nella storia, alle ...Nella sagra delle sorprese del Mondiale qatariota, la Francia rispetta i pronostici e raggiunge il Marocco nella seconda semifinale. Una partita ...