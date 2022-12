Qatar 2022 | Thiago Silva | ' Brasile non ha paura di nessuno | Neymar indispensabile'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Doha, 7 dic. - (Adnkronos) - "Noi siamo forti, anche nella testa. Contro la Corea non è stata una vittoria facile: abbiamo lavorato tantissimo per preparare la partita e sarebbe una mancanza di rispetto verso i coreani. Prima di pensare all'eventuale semifinale con l'Argentina, c'è la Croazia. Rispettiamo tutti, ma non abbiamodi. Dobbiamo continuare con il nostro calcio coraggioso e allegro". Lo dice il capitano del, a due giorni dal match contro la Croazia, valido per i quarti di finale del mondiale di. Il difensore del Chelsea esalta poi, rientrato dall'infortunio e subito protagonista contro la Corea del Sud: "Lui è. Ha passato un'ultima dura settimana, ha giocato ...

I dubbi sul bilancio'. Spazio anche al Mondiale: 'Ecco chi ha chiuso l'era Ronaldo. CR7 in ... Taglio alto dedicato all'impresa di ieri in: 'W il Marocco. Eliminata ai rigori la Spagna, prima ...Si completa il quadro dei quarti di finale dicon la vittoria del Marocco sulla Spagna e del Portogallo sulla Svizzera: le due squadre ...Ultimi verdetti per quanto riguarda la composizione degli ottavi ai Mondiali in Qatar. Ecco il riepilogo, completo di tutti gli accoppiamenti dopo le gare di ieri sera. Sabato 3… Leggi ...Olanda - Argentina streaming, orario della diretta, probabili formazioni e dove vederla in chiaro in diretta TV. Ecco tutte le info in merito ...