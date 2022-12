Pensioni | la scelta del governo sugli aumenti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sono giorni frenetici per ildi Giorgia Meloni alle prese con l’approvazione della manovra di bilancio, una matassa intricata all’interno della quale si discute anche del nodominime. Finora il premier è sembrato contento dei risultati raggiunti. Lo si capisce anche ad un lungo messaggio social nel quale invita gli italiani a stringersi. “Questo è un tempo nel quale abbiamo bisogno di liberare le energie migliori di cui l’Italia dispone, di fare quelle scelte coraggiose che per troppi anni non sono state fatte”. “Da questa crisi l’Italia può uscire più forte, può uscire più autonoma di prima. Ma per farlo deve avere coraggio, visione, guardare oltre e immaginare una strategia di lungo termine. Penso, ad esempio, alla possibilità che abbiamo di rilanciare la nostra produzione nazionale di energia o a quella di rendere il nostro ...

Money.it

Di fatto questo meccanismo ha sempre reso sconveniente in passato ladi Opzione Donna per ... in attesa di una più ampia riforma(che difficilmente si farà). Ma anche quella di non ......il governo ha compiuto ' unacoraggiosissima : ha spostato risorse, ha preso risorse dalla previdenza per spostarle sulle famiglie e sui figli. Senza figli non ci sono riforme delle... Pensioni, dal prossimo anno cambia tutto: aumenti ogni tre mesi, ecco come La riforma di Opzione Donna per il 2023 rischia di diventare un pasticcio all'italiana. Non sarebbe il primo e nemmeno l'ultimo.Questo verrà corrisposto a partire da gennaio 2023, ma in base a quanto annunciato ci sarà un ricalcolo delle pensioni in base all’inflazione non più annuale, ma su base trimestrale. La scelta del ...