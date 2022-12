Con Skriniar in attesa e Bastoni conteso | la stellina Hincapié stuzzica Inzaghi

C'è una difesa che ribolle, un reparto pressoché intero in subbuglio per ciò è stato ieri e ciò che sarà oggi e domani. I palloni raccolti dalla porta interista quest'anno sono decisamente troppi, 22 ...E le mosse di mercato dell'Inter: 'o Bastoni via L'ecuadoriano Hincapié per la nuova ... Oggi, un'altra delle favorite in campo,il Brasile che sfida la Corea del Sud e ritrova il suo faro ...L’Inter è impegnata su due fronti: calciomercato e rinnovo Skriniar. L’intesa per il prolungamento del contratto del difensore slovacco non è facile da raggiungere e se dovesse arrivare l’accordo, Mar ...Josko Gvardiol resta uno degli obiettivi principali dell'Inter per rinforzare la difesa, ma i costi dell'operazione hanno spinto la dirigenza nerazzurra a trovare un'alternativa più economica. Il nome ...