Auto contro un muro dopo la festa di compleanno | morte 2 ragazze la più giovane di 17 anni e due ventenni

(Di sabato 3 dicembre 2022) La tragediala: l'è finita fuori strada e sono morti 4 ragazzi . Le più giovani avevano 17. Quattro ragazzi dell'alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidente stradale ...

L', una Fiat Punto, è prima finita in una cunetta e quindiil muro di contenimento di un ponte. I giovani sono tutti morti sul colpo all'interno dell'abitacolo.... intervenuti sul posto, i quattro giovani viaggiavano a bordo una Fiat Punto che forse a causa della strada bagnata e della velocità sostenuta, è uscita di strada finendoun muro di cemento ...Le vittime sono due ragazze, di 17 e 22 anni, e due ragazzi, di 20 e 21 anni. Tutti originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri ...Un tragico incidente stradale nella notte in Umbria, quattro ragazzi sono morti per uno sbandamento dell'auto. Le vittime hanno tra i 17 ed i 22 anni. Lo schianto a Altomare, nei pressi di San Giustin ...