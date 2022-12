The Ocean Race lancia il programma di tutela degli oceani per i giovani

Nautica.it

Alicante - UnaRace a corto di iscritti, con cinque team Imoca 60 confermati al via da Alicante il prossimo 15 gennaio, prova a rimettere in gioco la classe dei VO65 con l'ideazione dellaRace ...Alicante -Race, il giro del mondo in equipaggio, annuncia il lancio di Generation, Joinrace to protect our incredible blue planet, in italiano Generazione Oceano, unisciti alla corsa per ... The Ocean Race lancia Generation Ocean per ispirare i giovani a proteggere l'oceano An Atlantic hurricane season that had 14 named storms officially ended on Wednesday, leaving residents in the Florida Keys to celebrate even as others around Florida and Puerto Rico continue to ...This December, the country is forecast for a pair of tropical cyclones - but not this weekend. That's according to the state weather bureau's latest report on ...