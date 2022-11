La Ternana ha scelto | è Andreazzoli il sostituto di Lucarelli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lahail nome che sostituirà in panchina Cristiano, esonerato dopo la sconfitta contro il Pisa. Il club ha deciso di affidarsi ad Aurelio, ex allenatore fra le ...

Lahail nome che sostituirà in panchina Cristiano Lucarelli, esonerato dopo la sconfitta contro il Pisa. Il club ha deciso di affidarsi ad Aurelio Andreazzoli, ex allenatore fra le altre ...La società umbra dopo l'esonero di Lucarelli giocherà la prossima con il secondo Vanigli in panchina, poi annuncerà l'ex Roma ed ...La conferma arriva dal presidente Bandecchi: "Abbiamo puntato sul suo nome, abbiamo intavolato una trattativa che è stata breve e lui ha deciso che questa è la squadra giusta per un progetto di lunga ...La trattativa è stata abbastanza breve in quanto Andreazzoli ha deciso che la Ternana è la squadra giusta per un progetto di lunga durata. Lui è sempre stata la nostra prima scelta, abbiamo già ...