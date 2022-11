Iliad punta tutto sulla linea mobile | in regalo anche una sorpresa per casa!

Hardware Upgrade

Il Black Friday è alle porte edecide di anticipare i tempi proponendo la sua offerta diossia la FLASH 120 che prevede la bellezza di 120GB sotto rete 4G ad un prezzo mai visto ossia di 7,99 al mese senza costi ...L'agenzia di valutazioneil dito sulla mancanza di una decisa riduzione del debito nel 2022. Resta da risolvere il nodo ...cresce ancora in Italia A impattare su Tim sono anche i conti ... Iliad e il Black Friday: ecco la FLASH 120 che costa meno e ha più giga! Tutte le offerte e i prezzi Il logo del noto operatore (via Ansa foto) Iliad non ha intenzione di lasciare clienti alla concorrenza e non fa altro che proporre importantissime offerte giorno dopo giorno, ancor più in questo mese ...Arriva il Black Friday anche per Iliad che decide di scontare la sua offerta FLASH 120 proponendola addirittura a 7,99€ invece di 9,99€ e soprattutto proponendola con 120GB in 4G. Rimane oltretutto in ...