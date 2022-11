Siena | ragazzina violentata dopo serata in discoteca Arrestati due giovani

(Di giovedì 24 novembre 2022) L'accusa è di violenza di gruppo ai danni di una ragazza minorenna: per questo dueappena maggiorenni sono stati posti ai domiciliari. La violenza sarebbe avvenuta all'esterno di un locale della Val d'Elsa. Il cane Eviva scopre quantità di droga L'articolo proviene da Firenze Post.

E' stata soccorsa nel centro storico da 118 e Municipale: troppo alcol. Bimbo si perde: ...... e poi di, che avevano aiutato la coppia satanica, a perpetrare le loro nefandezze, facendo cadere i fascicoli nel nulla. L'affidatario satanista, aveva preso in affido lae l'aveva ...Due cittadini albanesi di 22 e 32 anni sono stati arrestati oggi, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Siena, con ...L'accusa è di violenza di gruppo ai danni di una ragazza minorenna: per questo due giovani appena maggiorenni sono stati posti ai domiciliari. La violenza sarebbe avvenuta all'esterno di un locale del ...