BALLANDO | LUCARELLI CONTRO SMITH | “CHE ELEGANZA NELLO SPARLARE | UNA VERA SIGNORA”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Scoppia la guerra tra Selvaggiae Carolyn. Tutto nasce da un’intervista della presidente di giuria dicon le Stelle che proprio non è andata giù alla popolare giornalista e collega di paletteshow di Milly Carlucci. “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici. E’ come se io correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”, così la mitica Carolyn a Tv Sorrisi e Canzoni. Non finisce qui. La presidente della giuria della Carlucci aggiunge: “Devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare”. E su alcuni ballerini vip ha detto: “Lorenzo Biagiarelli non è empatico. ...