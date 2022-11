La 18enne Benedetta Quadrozzi morta a Frosinone dopo partita a tennis. Donati gli organi

(Di martedì 22 novembre 2022) L’ultimo gesto di generosità diè stato quello di donare i suoi. Per salvare altre vite e consentire alla sua di proseguire in qualche modo., studentessa liceale...

Il dolore della famigliaera una ragazza sportiva e condivideva la passione per il tennis con i suoi genitori, originari di Alatri (FR). Frequentava l'ultimo anno del liceo classico Noberto ...Il Frusinate è in lutto per la morte precoce e dolorosa diQuadrozzi, laoriginaria di Alatri deceduta ieri all'ospedale Bambino Gesù di Roma. La giovane ha avuto un malore giocando a tennis giovedì scorso a Frosinone ed è stata soccorsa dal ...L’ultimo gesto di generosità di Benedetta è stato quello di donare i suoi organi. Per salvare altre vite e consentire alla sua di proseguire in qualche ...Morta ragazza diciottenne, in seguito a un malore accusato qualche giorno fa durante una partita amatoriale di tennis. All’improvviso, la giovane si era accasciata a terra sul campo da gioco all’inter ...