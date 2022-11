Cinecittà News

In occasione del centenario diRosi la Film Commission della Regione Campania in collaborazione con l'editore La nave di ... del grande cineasta napoletano:. Da Salvatore Giuliano a ...... 3 Cinema D'Azeglio " Via D'Azeglio, 33 Aula Ferrari Università di Parma " Via D'Azeglio, 85 Libreria Feltrinelli " Strada Farini, 17 Casa della Musica " Piazzale San, 1 Libreriadi ... I diari di Francesco Rosi Francesco ha visitato Portacomaro e Tigliole (AT) e incontrato familiari, amici e fedeli. In serata l'arrivo al Vescovado per il pernottamento ...Salvatore Giuliano «visto da ragazzino in TV su consiglio di mio padre», il primo `incontro in Sicilia («gli chiesi una intervista per `Tre fratelli´»), un libro scritto chiacchierando insieme per due ...