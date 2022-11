Ballando con le stelle 2022 | Montesano nella bufera | “In sala prove con la maglia dei fascisti della X Mas”

(Di domenica 13 novembre 2022) Enricoè finito al centropolemica per una maglietta indossata durante ledicon le. L’attore, come evidenziato oggi, il giorno dopo la puntata, da Selvaggia Lucarelli su Twitter – si è presentato indossando una maglietta nera con il simboloDecima Mas, il reparto d’assaltoMarina militare fascista, e con il motto dannunziano “Memento ardere semper”. “Dalle immagini di ieri vedofare ledi “” con la magliettaDecima Mas – ha scritto la Lucarelli – che, se a qualcun sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”. Dalle ...

