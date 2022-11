TuttoAndroid.net

Un'altra novità interessante è l'aggiunta dell'opzione per cambiare i colori delle emoji, cosa che si può fare anche utilizzando Emoji Kitchen di. A proposito, anche le versioni Monochrome e ...... già disponibile perbeta in inglese, 'nelle prossime settimane' arriva anche su... Inoltre Googlela possibilità di aggiungere dei suoni personalizzati alla libreria avvisi: '... Gboard introduce una nuova interfaccia per le faccine