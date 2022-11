Pugno nello stomaco ad alunno che lo derideva | professore sospeso nel Pisano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un insegnante di un istituto superiore di Pontedera, è statodopo avere colpito con unallouno studente che in quel momento si trovava vicino alla cattedra durante la lezione e lo stava deridendo. L’si era alzato e avvicinato alla cattedra e stava deridendo l’insegnante, che ha reagito colpendolo allo. Sull’episodio indaga la polizia che ha ricevuto la denuncia da parte dei genitori del ragazzo, mentre la dirigenza scolastica ha immediatamenteil docente. C’è anche un video ad immortalare ilche ilha sferrato contro l’. Le immagini, di 14 secondi, sono state girate in classe dagli altri studenti con uno smartphone e immortalano la situazione di indisciplina ...

CorriereUniv.it

Ha ricevuto undirettostomaco dal suo professore . C'è un video, girato sui social , a togliere ogni dubbio sulla dinamica dei fatti. Un insegnante di una scuola superiore ha dato unad uno ...... Ennio Morricone studiò al Conservatorio Santa Cecilia di Roma , dove si specializzòstudio della tromba. Fu assunto da Leone per il film Per undi Dollari (1964) e la sua colonna sonora ... Prof dà un pugno nello stomaco ad uno studente che lo prendeva in giro in classe: sospeso Ha colpito l'alunno con un pugno ed è stato ripreso da un video. Un professore di una scuola superiore di Pontedera è finito nell'occhio del ciclone nelle ultime ore per delle… Leggi ...Italia al momento in testa al medagliere con 24 medaglie ROMA (ITALPRESS) - Con il primo oro conquistato dal pattinaggio Corsa, l'Italia si ...