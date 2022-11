Qatar 2022 | quanti assenti!

(Di martedì 1 novembre 2022) Ecco la lista dei giocatori che saranno assenti nelle nazionali più importanti nella Coppa del Mondo diLa tabella degli assenti sicuri per le Nazionali che parteciperanno ainizia a essere piena di tanti e bei nomi. Un patrimonio tecnico che purtroppo non potremo vedere all’opera. Ecco la situazione delle principali nazionali. BRASILE – Arthur MeloFRANCIA – Pogba, Kanté, KamaraINGHILTERRA – R. James, PhillipsOLANDA – WijnaldumPORTOGALLO – Diego Jota, Pedro NetoSVEZIA – Ibrahimovic, IsakURUGUAY – Ronald Araujo L'articolo proviene da Calcio News 24.

