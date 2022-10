Canosa di Puglia | tentato assalto a portavalori | tratto di autostrada chiuso la prossima notte per riparare i danni Fino a domani mattina

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A16 Napoli-, per consentire lavori di ripristinoa seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 3:00 ALLE 8:00 DI VENERDI’ 28 OTTOBRE -sulla A14 Bologna-Taranto, saràilcompreso tra l’allacciamento con la A16 Napoli-, verso Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di, per proseguire verso Bari; -sulla A16 Napoli-, saràil ramo di allacciamento sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bari. In alternativa si consiglia di uscire sulla A16 alla stazione di ...