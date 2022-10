Ranking ATP 24 ottobre 2022 | Lorenzo Musetti alla miglior classifica | sale Auger-Aliassime Gran balzo di Bellucci

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tutto è pronto per cambiare nella settimana che ci porta negli ATP 500 di Basilea e Vienna. Lamondiale, per buona misura, resta invariata nelle parti alte, se si eccettua la scalata del canadese Felixal numero 9 a danno dell’americano Taylor Fritz. Questo in virtù del successo del primo ad Anversa, che peraltro ne rende la posizione in chiave Finals più difficilmente attaccabile da molti. Quanto a Holger Rune, il danese, dopo la vittoria contro il greco Stefanos Tsitsipas, diventa numero 25,ndo di due posti e dando ulteriore forza al gruppo giovane delle parti alte della graduatoria. Non è ovviamente lui quello che compie il maggiornella top 100 (quello lo fa il polacco Kamil Majchrzak, numero 82 con un saldo di +22), ma è senz’altro qualcosa che fa rumore. Come ...

... da domani numero 23 del ranking mondiale il leader azzurro. Qualora dovesse rendere onore al suo ... E dopo il successo in due set su un acciaccato Berrettini all'ATP 250 di Napoli come è possibile non ...... il ranking Lorenzo Musetti registra il suo best ranking grazie alla vittoria all'ATP di Napoli, salendo al n. 23 della classifica mondiale. Berrettini guadagna due posizioni, stabile Sinner. Il montepremi per Lorenzo Musetti è interessante: il tennista italiano ha vinto il torneo di Napoli, successo in finale contro Berrettini ...