Pallone d' oro | vince Karim Benzema

Karim Benzema ha conquistato ild'edizione 2022, a suggello di una carriera ricca di gol e di trofei. Francese di origini algerine, 34 anni, l'attaccante del Real Madrid e della Francia, ha vinto con i Blancos cinque ...A prima vista, sembra quasi scontato. Ma in realtà, che sia stato Karim Benzema a vincere ild', accolto come un Roi a Parigi, non era per nulla così ovvio. E non tanto perché la stella del Real Madrid è stata premiata in casa del Psg, - i due club sono rivali acerrimi - , ma ...Sei qui: Home » News » Pallone d’Oro 2022: c’è un bianconero tra i trenta finalisti. È arrivato il momento di assegnare il Pallone d’Oro 2022. Stasera si saprà per certo chi sarà il vincitore e la ...Alexia Putellas, stella del Barcellona, vince per la seconda volta di fila il Pallone d'Oro femminile nonostante il grave infortunio che ha pregiudicato la sua presenza agli scorsi Eurppei. Nella ...