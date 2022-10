In fondo | non se ne sono mai andati

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 ottobre 2022) C’era un tempo in cui il Napoli ha fatto innamorare l’Europa. Erano gli anni di Maurizio Sarri, degli scudetti persi nonostante i 91 punti conquistati e di una catena sinistra che faceva paura a tutti. Ghoulam, Hamsik e Insigne hanno segnato un’era fatta di triangoli, sovrapposizioni e meccanismi perfettamente lubrificati. Quei tre erano uno spettacolo per gli occhi, capaci di scardinare l’intera difesa avversaria con una serie combinazioni che avrebbero mandato in confusione chiunque. Da quel momento, ne è passata di acqua sotto i ponti, con il Napoli che ha attraversato momenti complicati, mancate qualificazioni in Champions League e, probabilmente, anche l’estate più difficile della gestione De Laurentiis. Kvaratskhelia Napoli (Getty Images) Come un tuffo nel passato Ma ora, come d’incanto, sembra di essere tornati a cinque anni fa. Il Napoli ha cambiato la propria ...