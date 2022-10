Agenzia ANSA

Lo scrive in un tweet il segretario generale dellaJens Stoltenberg. . 10 ottobre 2022...e l'omicida Jesse Anderson in costanza della suaall'ergastolo per un precedente delitto risalente al 1990. La vita privata di Christopher Scarver Christopher Scarver, afroamericano , è... Nato condanna attacchi Mosca, 'con Kiev finché servirà' - Ultima Ora "Ho parlato con il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha condannato gli orribili e indiscriminati attacchi della Russia alle infrastrutture civili in Ucraina. (ANSA) ...