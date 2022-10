L' Ue si divide | scontro sul Sure 2 Ma c' e' intesa su Pnrr

Agenzia ANSA

Divisi a Lussemburgo come a Bruxelles. Tra i vari Stati membri e perfino nella Commissione. Il dossier energia continua a spaccare l'Europa e, alle tensioni sul price cap sul gas e sullo scudo da 200 ...- Non c'è stato accordo alla riunione dell'Ecofin sulla proposta ventilata dai commissari Gentiloni e Breton di un nuovo piano comune di prestiti e sussidi. Berlino resta nel mirino delle critiche per ... Energia, l'Europa si divide. E' scontro sul fondo Sure 2 - Economia