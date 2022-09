Basket, Serie A: la ripartizione dei diritti tv e delle partite nella stagione 2022-2023 (Di lunedì 26 settembre 2022) La Serie A di Basket 2022-2023 è pronta a iniziare una nuova avventura, sotto tanti punti di vista. Il massimo Campionato Italiano di pallacanestro vivrà un’annata diversa per certi aspetti, a cominciare da quello relativo alla diffusione televisiva e dello streaming. Andiamo a scoprire con quali modalità si potranno vedere le partite in calendario. Eleven Sports: trasmetterà in streaming tutte le partite (regular season + playoff) della Serie A 2022-2023 (con un accordo che durerà sino al 2024-2025). Prezzo: 9,99 euro al mese, oppure 89,99 euro per tutta la stagione. Discovery Copertura satellitare: Eurosport 2 (canale 211 del boquet Sky, e in streaming su Eurosport Player e Discovery+) trasmetterà ogni settimana due ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) LaA diè pronta a iniziare una nuova avventura, sotto tanti punti di vista. Il massimo Campionato Italiano di pallacanestro vivrà un’annata diversa per certi aspetti, a cominciare da quello relativo alla diffusione televisiva e dello streaming. Andiamo a scoprire con quali modalità si potranno vedere lein calendario. Eleven Sports: trasmetterà in streaming tutte le(regular season + playoff) della(con un accordo che durerà sino al 2024-2025). Prezzo: 9,99 euro al mese, oppure 89,99 euro per tutta la. Discovery Copertura satellitare: Eurosport 2 (canale 211 del boquet Sky, e in streaming su Eurosport Player e Discovery+) trasmetterà ogni settimana due ...

