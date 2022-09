iconanews : Ue annuncia 715 mln per Fondo globale malattie infettive -

Agenzia ANSA

L'Unione europea impegnerà altrimilioni di euro per i prossimi tre anni a favore del Fondo globale per la lotta alle malattie infettive come Hiv/Aids, tubercolosi e malaria. Lola presidente della Commissione europea, ...... il Comuneche sarà attivo un servizio bus - navetta con i mezzi della Trasfer, della ... Info al numero verde della Steat 800 630o sui siti www.trasfer.eu , www.steat.it e www.comune. Ue annuncia 715 mln per Fondo globale malattie infettive - Ultima Ora La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato mercoledì che donerà 715 milioni di euro al Fondo globale per la ricerca sulle malattie nei prossimi tre anni.L'Unione europea impegnerà altri 715 milioni di euro per i prossimi tre anni a favore del Fondo globale per la lotta alle malattie infettive come Hiv/Aids, tubercolosi e malaria. (ANSA) ...