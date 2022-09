Attenti al messaggio truffa WhatsApp “Ciao mamma | ho cambiato numero”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’ultima frontiera dellevia? Ilin questione recita così: “, hodi cellulare“. Un raggiro in piena regola che tende ad irretire l’ingenuità di migliaia di mamme, facendo leva sull’amore che provano per i loro figli. Le prime segnalazioni sono giunte dal Regno Unito, dove ilsta correndo veloce su. Non è difficile immaginare presto possa arrivare anche da noi, quindi è giusto prendere lain contropiede e farsi trovare preparati all’evento. Ilintegrale “, ho appena rotto il telefono. Questo è il mio nuovoe puoi cancellare ...