Coppa Davis | Berrettini vince sulla Svezia e pensa alle finali | “Aspetto i tifosi a Malaga”

Bologna – Con una partita ordinata e sicura, forte del 90% di punti vinti con la prima al servizio, Matteo Berrettini porta all'Italia il punto che serve per passare ai quarti da primi del girone A. Il 6-4 6-4 su Elias Ymer elimina di fatto la Svezia e qualifica la Croazia come seconda. "Serviva vincere per il primo posto. E' sempre complicato giocare a risultato diciamo acquisito. Eravamo sicuri di essere passati, ma vogliamo dare un messaggio alle altre squadre, che giochiamo 'avvelenati' ogni partita. Ho sfruttato l'atmosfera, il pubblico. All'inizio è partito bene, poi una volta vinto il primo set mi sentivo sempre più in fiducia: ho giocato bene" ha detto Berrettini a SuperTennis a caldo dopo la partita. L'Italia rimane imbattuta nei singolari alla Unipol Arena a Bologna e inizierà il cammino a ...

