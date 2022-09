"Posso dire cosa ho in comune con Gasparri?", la frase che spiazza la Merlino (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non vanno d'accordo praticamente su nulla, ma c'è una cosa che accomuna Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Debora Serracchini (Pd). Lo ha rivelato la stessa dirigente dem a Myrta Merlino che durante l'Aria che Tira (La7) aveva appena finito di complimentarsi con i due candidati ("Siete una coppia meravigliosa, meglio di Letta e Meloni come ospiti"). "C'è solo una cosa che ci accomuna con Gasparri, possiamo dirlo senza che questo sconvolga gli animi. Questo è un fatto", ha detto la Serracchiani mentre Gasparri sbarrando gli occhi scuoteva la testa: "No, no". E invece l'ex presidente del Friuli Venezia Giulia lo ha detto: "La Roma". All'entusiasmo di Myrta Merlino per la rivelazione, Gasparri si affretta a dire: "Sì, ma noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non vanno d'accordo praticamente su nulla, ma c'è unache accomuna Maurizio(Forza Italia) e Debora Serracchini (Pd). Lo ha rivelato la stessa dirigente dem a Myrtache durante l'Aria che Tira (La7) aveva appena finito di complimentarsi con i due candidati ("Siete una coppia meravigliosa, meglio di Letta e Meloni come ospiti"). "C'è solo unache ci accomuna con, possiamo dirlo senza che questo sconvolga gli animi. Questo è un fatto", ha detto la Serracchiani mentresbarrando gli occhi scuoteva la testa: "No, no". E invece l'ex presidente del Friuli Venezia Giulia lo ha detto: "La Roma". All'entusiasmo di Myrtaper la rivelazione,si affretta a: "Sì, ma noi ...

Pontifex_it : #MadreTeresa amava dire: «Forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere». Portiamo nel cuore il suo sorriso e… - msKOSTNER : Doppia frattura alla mandibola, 5 punti e un forte mal di testa. Sono state giornate burrascose, notti insonni dal… - borghi_claudio : Finiti gli incontri oggi posso solo dire che in Toscana quanto più forte è la presa del PD quanto peggio è. Nell'Em… - Loretta88197243 : @Sicilia85290209 A parte che io sono emiliana e abito qui in Sicilia so benissimo che quelli del nord molti non tut… - eiisonomarti : Ora posso definitivamente dire che ce l'hai fatta e che no, quel dolore non è stato più forte di te,quel dolore con… -