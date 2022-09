Provincia Monza Brianza: Concorso per 10 Assistenti Tecnici (Di martedì 13 settembre 2022) La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 10 Figure Professionali come Assistente Tecnico, per varie destinazioni, categoria C1. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che sono previste riserve per alcune categorie. Bando di Concorso La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della convenzione per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale, (legge n. 56 del 7 aprile 2014), stipulata con i Comuni di Besana in Brianza, Briosco, Cesano Maderno, Macherio, Ornago e Sulbiate, ha indetto Concorso pubblico unico, per ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 13 settembre 2022) Ladie dellaha indetto unPubblico per la ricerca di 10 Figure Professionali come Assistente Tecnico, per varie destinazioni, categoria C1. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che sono previste riserve per alcune categorie. Bando diLadie della, in esecuzione della convenzione per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale, (legge n. 56 del 7 aprile 2014), stipulata con i Comuni di Besana in, Briosco, Cesano Maderno, Macherio, Ornago e Sulbiate, ha indettopubblico unico, per ...

