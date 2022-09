Juventus-Salernitana | incredibile doppio errore Var Candreva tiene in gioco Bonucci FOTO

(Di lunedì 12 settembre 2022) Sky Sport conferma l’del Var in. Al monitor viene portato l’arbitro Marcenaro ad annullare un gol per una posizione di fuoriassolutamente ininfluente disul colpo di testa di Milik, ma secondo le immagini mostrate dalla pay tv, c’èin basso a tenere inin tutti i sensi il difensore bianconero. Le elaborazioni tecnologiche dell’emittente durante Sky Calcio Club con Caressa mostrano la distanza trae la linea di fondo e quella trae la linea di fondo. Ed èquanto emerge, ecco le. SportFace.

EnricoTurcato : Lecce-Monza Bologna-Fiorentina Juventus-Salernitana Un’altra domenica da dimenticare per arbitri e VAR. Decisioni… - OfficialUSS1919 : È finita. All''Allianz Stadium' è 2-2 tra #Juventus e #Salernitana. - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, le parole di #Allegri dopo la partita con la @OfficialUSS1919 - FPartigiani : @Gazzetta_it Domani prima pagina “Juventus fermata sul pari dalla Salernitana” oppure “Così non VAR”? - _MarcoMa_ : RT @walnut_85: La sintesi finale di Juventus - Salernitana -

Campani avanti con Candreva e Piatek nel primo tempo. Nella ripresa, reazione d'orgoglio della squadra di Allegri, che pareggia Bremer e nel recupero con Bonucci prima del confusissimo ...TORINO - Laferma lasul 2 - 2 all' Allianz Stadium con un finale a dir poco incandescente. Al termine del match, è intervenuto il tecnico dei granata, Davide Nicola , ai microfoni di DAZN : "..."Non voglio sapere niente". Secca la risposta di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn quando gli hanno chiesto di commentare l’episodio del gol ...Ecco i top ed i flop della partita Juventus – Salernitana, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, conclusasi sul risultato di 2-2. TOP Luigi Sepe = oggi ha ...