Lozano subito in campo? La decisione presa in vista del Liverpool (Di martedì 6 settembre 2022) Ci sono stati attimi di grande spavento durante l'ultimo match fra Napoli e Lazio a seguito dello scontro di gioco testa contro testa fra Lozano e Marusic. Entrambi hanno perso molto sangue ma ad avere lo peggio fra i due è stato il messicano, il quale è dovuto uscire dal campo in barella. subito dopo la fine della partita sono arrivate però notizie rassicuranti: come confermato anche ieri, gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno dato tutti esito negativo e, a parte lo spavento iniziale, non dovrebbero esserci grossi problemi. Infortunio Lozano L'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno prova ad analizzare le possibilità di vedere il giocatore in campo già domani sera contro il Liverpool. Secondo il quotidiano, gli ulteriori esami a cui si è sottoposto il ...

