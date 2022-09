La spesa locale e sostenibile di Cortilia (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - La tendenza è progressiva quanto inarrestabile. Da un lato ci sono le opportunità che offre la tecnologia IT, dell'Information Technology, dall'altra ci sono le abitudini che si sono venute a consolidare in seguito alla pandemia. Il combinato disposto porta così ad un incremento considerevole della spesa smart o online che dir si voglia. Specie nel settore agricolo, frutta e verdura, con consegna direttamente al domicilio. L'ultima arrivata sul mercato della capitale è la spesa smart, locale e sostenibile, di Cortilia, food-tech company che mette in contatto i consumatori consapevoli con produttori locali sostenibili ed eccellenze nazionali attraverso un servizio di spesa online efficiente basato sulla qualita? e il rispetto dei cicli naturali con un semlpice click sul sito e ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - La tendenza è progressiva quanto inarrestabile. Da un lato ci sono le opportunità che offre la tecnologia IT, dell'Information Technology, dall'altra ci sono le abitudini che si sono venute a consolidare in seguito alla pandemia. Il combinato disposto porta così ad un incremento considerevole dellasmart o online che dir si voglia. Specie nel settore agricolo, frutta e verdura, con consegna direttamente al domicilio. L'ultima arrivata sul mercato della capitale è lasmart,, di, food-tech company che mette in contatto i consumatori consapevoli con produttori locali sostenibili ed eccellenze nazionali attraverso un servizio dionline efficiente basato sulla qualita? e il rispetto dei cicli naturali con un semlpice click sul sito e ...

UnaNarratrice : @bagutti75 @IlariaBifarini Se uno fa la spesa al supermercato, con la merda che ti rifilano, è messo quasi peggio d… - David_Dean_ : @Felis_Ariel Tutto terribilmente giusto nelle premesse. E condivido il disprezzo per il PD. Ma la Lega ha sostenuto… - Biante74 : @italy983 @Nclosing123 @grucceverdi @Mattialei @mraffa1946 Non sai di cosa parli. Un esempio, l'osp.Rizzoli di Bol… - monica_pilolli : @ConcreteRaw @Socratico_ @EnricoLetta In realtà hanno detto che possiamo scaldarci col loro abbraccio, in sintesi p… - fabio_lo3 : LA RAI STA DIVENTANDO UN TELEVISIONE LOCALE, CON UN AUMENTO DI SPESA NON COMMISURATO. LA COLPA È SOLO DI QUESTA CLA… -