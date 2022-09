La vita in diretta, Alberto Matano torna su Rai 1: chi saranno gli ospiti fissi (Di domenica 4 settembre 2022) Sarà Alberto Matano a condurre La vita in diretta e nella prossima edizione del suo talk che prenderà il via domani ci saranno molte novità sugli ospiti fissi. La vita in diretta avrà alcuni ospiti fissi A presentare coloro che faranno tappa fissa al programma condotto da Matano è stato DavideMaggio.it che ha annunciato che nella prima puntata sarà ospite Adriana Volpe. La showgirl e presentatrice tornerà in Rai dopo aver condotto varie edizione e I Fatti Vostri. la Volpe ha partecipato prima come concorrente al Grande Fratello Vip, poi è approdata su Tv8 alla guida del non fortunato Ogni Mattina. Una volta chiusa quell’esperienza dopo appena un anno è tornata a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Saràa condurre Laine nella prossima edizione del suo talk che prenderà il via domani cimolte novità sugli. Lainavrà alcuniA presentare coloro che faranno tappa fissa al programma condotto daè stato DavideMaggio.it che ha annunciato che nella prima puntata sarà ospite Adriana Volpe. La showgirl e presentatrice tornerà in Rai dopo aver condotto varie edizione e I Fatti Vostri. la Volpe ha partecipato prima come concorrente al Grande Fratello Vip, poi è approdata su Tv8 alla guida del non fortunato Ogni Mattina. Una volta chiusa quell’esperienza dopo appena un anno èta a ...

CorriereCitta : La vita in diretta, Alberto Matano torna su Rai 1: chi saranno gli ospiti fissi - ugorossi_ecoing : ???? ADESSO IN DIRETTA ???? C'è VITA nelle piazze d'Italia, seguici, sta parlando MONTANARI Alle 19:30 saremo ad Av… - infoitcultura : 'Ma che vita di m***a fanno?', Barbara D'Urso furiosa in diretta: il motivo del suo sfogo - SFrige_ : @RoxiscRosi Tranquilla, ci sono quelli che nascono vivi ma, per danni da parto (ne so qualcosa per esperienza diret… - empezzodicuore : @easygius Si, ho rivisto l'azione più volte, stoppando. In diretta sembrava passaggio errato di Calha tutta la vita… -